FRACASO DEL RÉGIMEN, AUKERA LEIHOEN IREKIERA.

Las elecciones impuestas del pasado jueves trascienden el propio contexto catalán, puesto que sus implicaciones afectan tanto a quienes desde el estado español abogan por un proceso de democratización derivado de ruptura con el régimen del 78, como a quienes desde Euskal Herria, por ejemplo, pretenden abrir una ventana de oportunidad para poder ejercitar el derecho a decidir sobre el estatus de su territorio.

Hau dela eta, Euskal Herritik izanda ere, hauteskunde hauen inguruko hausnarketak, interesa izateaz gain, egungo hainbat korapiloren inguruko ekarpena suposa lezake. Logika honen harira doaz datozen lerroak.

La significación de la convocatoria de las elecciones, transcendia la dimensión de una apuesta en clave de gobierno, incluso de estado, en un sentido reduccionista. Fue un planteamiento mucho más profundo, un planteamiento desarrollado por todo el régimen, con el objetivo de preservar la pervivencia del mismo.

Biziraupen hura bermatu asmoz, helburu bikoitzarekin inposatu zituzten hauteskundeak.

Batetik, urrian izandako iraultza demokratikoaren aurrean, espetxeratzeak suposatu zituzten ekimen errepresiboez gain, 155. artikulua abian jarri eta hauteskundeak deitzeak, logika berberari erantzun zion: independentismoa moralki suntsitu, ezintasuna sentiarazi, eta ondorioz, desmobilizazioa bultzatu. Sentsazio hauek areagotzeko, inputatuen hainbat deklarazio zabaldu, prozesua izandakoari sinesgarritasuna kentzeko, eta independentismoaren kalte ekonomikoa nabarmendu enpresen egoitzen deslokaliazio prozesu bat irudikatuz.

A la vez de desmovilizar el voto independentista, el segundo objetivo con la convocatoria de las elecciones, fue el de tensionar el voto en clave unionista, para asestar la estocada definitiva al process. En las elecciones generales del año 2008, el bloque del régimen del 78 -Cs, PSC/PSOE y PP-, obtuvo 2.327.896 votos en conjunto. El reto por tanto, residía en incentivar ese voto que se concentraba fundamentalmente en el cinturón industrial de Barcelona y varias zonas de Tarragona, para superar el independentismo, y comenzar una contrarevolución antidemocrática en el seno del principat.

Helburu horri begira, alta, arazo bat azaltzen zitzaion erregimenari. Izan ere, aipaturiko eskualdeetan, estatu klabean kokaturiko hauteskundeek mobilizatzen zuten bozka soilik, gainontzeko deialdietan, abstentziorako joera zelarik. Erregimenaren kalkuluen arabera, eskualde hauek identitarioki oso espainolak izanda ere, kulturalki oso apolitizatuak eta depauperatuak ziren, ordurarteko bitartekari politiko tradizionalekiko urruti kokatzen zirelarik -PSC/PSOE eta PP ulertzen ditugu bitartekari politiko tradizional gisa-. Hori zela eta, erregimenak esfortzuak areagotu beharko zituen teorikoki abstentzionista litzatekeen multzo españolista hori pizteko.

Por la razón expresada en el párrafo anterior, el régimen diseña toda una operación al objeto de tensionar e incentivar ese voto sociologicamente unionista. Crea un producto ad hoc dirigido a ese target que ha escogido, para el que se diseña tanto el perfil de la candidata principal, como el contenido del discurso, incluso la vestimenta que se emplea -ejemplo de lo expuesto es la chaqueta de pana que luce Albert Rivera en un mitin de una localidad del cinturón industrial de Barcelona, el cual podría tratar generar un vínculo simbólico al Felipe Gonzalez que ganó en 1982, referencia de un hito que logró 1.575.601 votos en Cataluña para la candidatura encabezada por el más que probable Señor X-.

Zentzu horretan ulertu daiteke erregimenaren hedabideen aldetik, bere osotasunean, Cs-ren alde egindako apostua. Telebista kateei so eginez, berdin dio TVE, zein T5, Cuatro, A3 edo eta Sexta. Berdin dio Jimenez Losantos eskuin muturreko esataria zein Garcia Ferreras/Ana Pastor tandem antiseparatista -bere zentzurik frankistenean-. Denek helburu eta ildo bera. Cs babestu eta bultzatu behar zen, Cs zen erregimenaren biziraupenerako deitua zegoen alderdia. Horregatik da, apustu mediatikoaren tamainari so eginez gero, esanguratsua erregimen osoa norabide berean aritu izana, era berean, apostua erregimenarena eta sistemikoa izatea agerian geratzen delarik. Estatu egitura gainditzen du. Alderdi politikoak, hedabideak, enpresa handiak eta oligarkia. Ez da gobernua. Ez da soilik estatua. Erregimen osoa da.

En el sentido de la estrategia diseñada por el régimen del 78, la operación de aupar a Cs ha supuesto un rotundo fracaso. La función de Cs era la de movilizar un sector español desmovilizado tradicionalmente y de carácter supuestamente unionista, no la de vaciar de votos al resto de fuerzas pro-una grande y libre. Incrementar unicamente en 280.000 electores el bloque antidemocrático mientras el bloque antagónico también gana más de 100.000 votos, en un contexto de apuesta total, al 100% de su capacidad, de todos los elementos del régimen de forma coordinada, es una muestra del fracaso de la apuesta que ha encabezado Cs. 1.976.453 votos suponen situarse a 350.000 votos del techo alcanzado en el 2008 por los defensores de la sacrosanta unidad de la patria de Franco. El partido llamado a esa misión, Cs, ha fracasado en ese empeño aún logrando ser la primera fuerza en Cataluña. Ni aún en la coyuntura que han generado, con todos los medios invertidos, la excelente gestión de la campaña electoral, han logrado ese propósito de movilizar ese electorado. Por el contrario, en esas áreas teóricamente proclives al españolismo, el independentismo ha incrementado su voto en relación a otras zonas.

Nekez lortuko du erregimenak aldekotasun handiagoko abagunea. Eskura zuen guztia egin du. Baliabide guztiak, guda psikologikorako bitarteko guztiak. Nazioartean jokoan zenaren jakinaren gainean zen. Ez zaizkio planak uste bezala atera. Baina eta haustura demokratikoaren blokean? Zer gertatu da?

Hablar de derechas e izquierdas como metáforas para etiquetar los bloques que se han presentado, impide analizar los tanto movimientos tectónicos políticos de fondo, como su dirección, a la vez de tornarse poco entendible. Resulta que bajo estos decimonónicos paradigmas, se puede ser de izquierdas y apoyar la aplicación del art. 155, así como defender un régimen dirigido por unas oligarquias enriquecidas a la sombra del franquismo cuyo jefe de estado es un monarca. Del mismo modo, se mete en el cajón de la derecha a un lider político caracterizado por hallarse en el exilio debido a su papel de vanguardia de un proceso de ruptura con el régimen del 78, que rompiendo con la lógica partidista ha organizado una candidatura en clave transversal popular.

Hausturaren multzoan, Carles Puigdemontek, garai historikoa zein bere ezaugarriak modu egokian irakurtzen jakin izan ditu. ERC-k, PDCAT-ekin indarrak neurtu nahi izan ditu prozesuaren gidaritza bereganatzeko, eta alderdien logikaren araberako planteamendua garatzen saiatu da. Horrela, Puigdemontek herri moduan hautagaitza antolatzeko egindako proposamena errefuxatu zuen, bakarrik joatekotan, hausturaren multzoko lehenbiziko indarra izango zelakoan. CUP, errealitate guzti horretatik at, tablero politikoaren aktore izateari utzi dio, bazter batean zokoraturik geratu delarik. Une politikoak alderdien logikaren gaindipena eskatzen zuen, salbuespeneko egoeran, komunitate transbersala antolatzeko bitartekoak balioesten direlako.

En este contexto, Puigdemont acierta tanto en el análisis como en la receta. Se desprende de los michelines del partido y comineza a articular una candidatura amplia, alejada del esquema de partido político, e integrando referentes simbólicos de diversos ámbitos. Su discurso, rupturista y apelando al antagonismo que ha dibujado el process entre el el bloque democrático y el del 155. Apelando a la represión, politizando la campaña. No es casualidad la preponderancia del amarillo en su iconografía, tanto en campaña, como la noche electoral. En este sentido, Puigdemont se ha mostrado como el lider de la ruptura democrática catalana.

Honen aurrean, soziologikoki errazago lukeen ERC alderdiak kutsu pospolitikoagoa ezarri nahi izan dio kanpainari, tonu baxuagoa erabiliz konfrontazioari dagokionean, modu honetan, antagonismo maila lehunduz. Irabaztea helburu duen alderdi moduan azaldu izan da herri hautagaitza antolatu izan nahi duenaren aurrean. Alderdi formatoa bitartekari politiko gisa krisian da urte batzuetatik, baina urgentzia nazionalen egoeratan, formato zaharkitu hori baliogabeagoa azaltzen da. Modu honetan, eta Junquerasen bigarren edo hirugarrengoen papera alde batera utzita, miraria azaldu zaigu eta Junts Per Cat hautagaitzak, ERC gainditu du inkestek egiten dituzten iragarpenen kontra.

La CUP no ha podido superar el papel de mera etiqueta frente a un original, Puigdemont, que ha abanderado la confrontación con el estado, a la vez que desarrollaba fórmulas electorales más osadas y populares que la del clásico formato de partido. Un president que predicando con el ejemplo, sobre la referencia de un exiliado, ha vaciado a la CUP de referencialidad y credibilidad discursiva. No es que la CUP haya dejado de ser creible, sino que aquel lider del que podría caber duda alguna en relación a su coherencia y fe en sus palabras, ha eclipsado a la fuerza que hacía bandera precisamente de esos valores.

Hau horrela, ERCk, historiako emaitzarik onenak lortuta ere, ez du JxC gainditzerik izan, hautagaitza hau PDeCAT baino askoz gehiago izan delako. Zentzu horretan, abstentziotik, ERCtik eta sinesgaitza balitz ere, partzialki, CUPetik lortu ditu babesak. ERCk, espazio sendo bat duela erakutsi du, baina porrota izan du, bere apustu politikoa ez baitu erdiesterik izan. CUPeri, bere markaren funtsan planteatu diote lehia, eta ondorioz, botoz hustu, duela ia urte biko 336.375 bozketatik, 193.352 bozkara pasatuz, PP eta CatComú-Podemekin batera, parte hartzea igo diren hauteskunde batzuetan botu galera izan duten alderdien atalean txertatuz.

Por último, CatComú-Podem se presenta como otro de los actores políticos derrotados, no solo en terminos absolutos, sino tambien en porcentuales. Independientemente de las excusas de la polarización, haberse presentado como una sucursal de Madrid no ha favorecido su posición política. Cuando el cambio, la ruptura del régimen del 78, se presenta de la mano del soberanismo y el process catalán, cuando el régimen se desnuda dejando al descubierto su carácter antidemocrático, quedarse de lado supone perder credibilidad política en términos de política estilo 15-M. Hablar de independentismo y unilateralidad cuando tu pueblo esta asistiendo al mayor desafio que ha tenido el régimen del 78 en su historia, inhabilita a un sujeto como sujeto de cambio y emancipación. No es cierto que el eje nacional desgaste a esta formación. Es su falta de implicación ante una situación de emergencia democrática, la que le resta de credibilidad politica. Albano Dante Fachín, ha dejado en evidencia en ese sentido a CatComú-Podem, a la vez que permite atisbar por donde se puede abrir una ventana de oportunidad en este ejercicio democratizador catalán.

Amaitzeko eta laburpen gisa, erregimenak porrot egin du bere apustuan, finkaturiko helburuak bete ez dituelarik, eta oso gutxitan azalduko zaion aukera galduz. Independentismoak agerian zegoena berrretsi du: gehiengoa da, baina 2.100.000 dira, sapaia jo du, eta ez dauka epe laburrera, behintzat orain arte mugitutako parametroetan, hazterik. Zenbaki horiekin haustura ezinezkoa da. Aliantza eta ardatz berriak asmatu beharko ditu, aldaketa kualitatiboak eman, 78ko erregimenaren zerraila hausteko gehiengo nahikoa osatzeko. Zentzu horretan 15-M zein Comunen eta Podemen espazioen batura ezinbestekoa egingo zaio, horretarako Dante-Fachinen irudia eta diskurtsoa beharrezkoak izango dituelarik. Aldebakartasuna, aldebikotasuna, eta antzeko hitz fetitxeak agorturik daude, eta praktika diskurtsibo berriak garatu beharko dira adierazle berrien eskutik, status quo-a gaindituko duen gehiengo baten artikulazioaren bidean.

Egoitz Askasibar

